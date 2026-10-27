400 करोड़ का भ्रष्टाचार: DMK के पूर्व मंत्री को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए गए DMK के पूर्व मंत्री और पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी को 6 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के ठीक बाद आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के तरीके को लेकर कोर्ट में गरमागरम बहस भी हुई।
वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती दी
पोय्यामोझी के वकीलों का कहना है कि उन्हें एक कानूनी बैठक के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए सही मंजूरी नहीं ली गई थी, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।
वहीं, अधिकारियों ने वकीलों की बात को गलत बताया। उनका कहना था कि उन्हें 400 करोड़ रुपये के कथित मनी ट्रेल की जांच करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि कोई सबूत मिटाया न जा सके।
इसी बीच, राज्य मंत्री CTR निर्मल कुमार ने इस मामले को DMK पार्टी फंड में संभावित गड़बड़ियों से जोड़ दिया है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में एक नया मोड़ आ गया है।