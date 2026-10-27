400 करोड़ का भ्रष्टाचार: DMK के पूर्व मंत्री को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

पोय्यामोझी के वकीलों का कहना है कि उन्हें एक कानूनी बैठक के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इसके लिए सही मंजूरी नहीं ली गई थी, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

वहीं, अधिकारियों ने वकीलों की बात को गलत बताया। उनका कहना था कि उन्हें 400 करोड़ रुपये के कथित मनी ट्रेल की जांच करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि कोई सबूत मिटाया न जा सके।

इसी बीच, राज्य मंत्री CTR निर्मल कुमार ने इस मामले को DMK पार्टी फंड में संभावित गड़बड़ियों से जोड़ दिया है, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में एक नया मोड़ आ गया है।