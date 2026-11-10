स्कूल मान्यता रिश्वत मामला: पूर्व शिक्षा मंत्री अंबिल महेश को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत खारिज

निजी स्कूलों के महासंघ से शिकायत मिलने के बाद सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने महेश के मामले की जांच शुरू की थी। इसी सिलसिले में उन्हें 26 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। महेश 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस महीने पुलिस ने उनसे कई दिनों तक पूछताछ भी की है। इस बीच महेश ने मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि CCB ने उनसे, उनकी पत्नी और सास के पिछले 10 सालों के आयकर रिटर्न की जानकारी मांगी है।