तमिलनाडु में 100 करोड़ का 'स्कूल' घोटाला, पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार
तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और DMK के वरिष्ठ नेता अन्बिल महेश पोय्यामोझी को एक बड़े घूसखोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी लाइसेंस और मंजूरी देने के बदले प्राइवेट स्कूलों से पैसे लिए। बताया जा रहा है कि यह रकम कुल 100 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस मामले का असर पूरे राज्य के 177 स्कूलों पर पड़ने की बात कही जा रही है।
मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की पोय्यामोझी की जमानत याचिका
मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद पोय्यामोझी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास डिजिटल उपकरणों से मिले सबूत और पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए बयान हैं। ये सबूत बताते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये के इस कथित घूसखोरी मामले में रिश्वत की मांग की थी, जिससे 177 स्कूल प्रभावित हुए हैं। DMK पार्टी का कहना है कि सत्ताधारी दल उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बना रहा है।