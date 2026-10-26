तमिलनाडु में 100 करोड़ का 'स्कूल' घोटाला, पूर्व शिक्षा मंत्री गिरफ्तार

तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री और DMK के वरिष्ठ नेता अन्बिल महेश पोय्यामोझी को एक बड़े घूसखोरी कांड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी लाइसेंस और मंजूरी देने के बदले प्राइवेट स्कूलों से पैसे लिए। बताया जा रहा है कि यह रकम कुल 100 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इस मामले का असर पूरे राज्य के 177 स्कूलों पर पड़ने की बात कही जा रही है।