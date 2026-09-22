इस साल कब होगा गणेश विसर्जन? आचार्य आनंद भारद्वाज ने बताई सही तारीख
अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का समापन होता है। इस दिन भक्त बड़े धूमधाम से गणेश विसर्जन करते हैं और भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें विदाई देते हैं। साल 2026 में गणेश विसर्जन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन है कि यह 24 सितंबर को होगा या 25 सितंबर को। इसकी वजह यह है कि चतुर्दशी तिथि (जो इस पूजा के लिए महत्वपूर्ण होती है) इन दोनों दिनों तक फैली हुई है।
आचार्य आनंद भारद्वाज ने बताई सही तारीख
उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के मुताबिक, चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की देर रात (11:18 बजे) शुरू होगी और 25 सितंबर की रात 11:06 बजे तक रहेगी। चूंकि 25 तारीख को सूर्योदय इसी अवधि में पड़ रहा है, इसलिए गणेश विसर्जन 25 सितंबर को ही किया जाएगा। अगर आप सही मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों पर ध्यान दे सकते हैं। शुभ (दोपहर 12:13 से दोपहर 1:43 तक), चर (शाम 4:44 से शाम 6:14 तक) और लाभ (रात 9:14 से रात 10:42 तक)। हालांकि, समय अलग-अलग जगहों पर थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग की भी जांच कर लें।