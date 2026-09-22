इस साल कब होगा गणेश विसर्जन? आचार्य आनंद भारद्वाज ने बताई सही तारीख

उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के मुताबिक, चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की देर रात (11:18 बजे) शुरू होगी और 25 सितंबर की रात 11:06 बजे तक रहेगी। चूंकि 25 तारीख को सूर्योदय इसी अवधि में पड़ रहा है, इसलिए गणेश विसर्जन 25 सितंबर को ही किया जाएगा। अगर आप सही मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं, तो इन शुभ समयों पर ध्यान दे सकते हैं। शुभ (दोपहर 12:13 से दोपहर 1:43 तक), चर (शाम 4:44 से शाम 6:14 तक) और लाभ (रात 9:14 से रात 10:42 तक)। हालांकि, समय अलग-अलग जगहों पर थोड़ा बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग की भी जांच कर लें।