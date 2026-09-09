मलयालम विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव को लेकर धरने पर बैठी छात्रा ने 24 दिन बाद प्रदर्शन खत्म किया

सासी का कहना है कि उन्हें पिछले 2 सालों से लगातार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अकादमिक मदद देने की बजाय उनसे क्लासरूम साफ करने और लैब के उपकरण धोने जैसे काम करवाए जाते थे।

हालांकि यूनिवर्सिटी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। इस घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों में आज भी मौजूद जातिगत भेदभाव के गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है।