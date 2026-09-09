मलयालम विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव को लेकर धरने पर बैठी छात्रा ने 24 दिन बाद प्रदर्शन खत्म किया
थींचथ एळुथाचन मलयालम यूनिवर्सिटी की दलित शोध छात्रा अनाघा सासी ने अपना 24 दिन का विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
इस आश्वासन के बाद अब उनकी डॉक्टरेट कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, साथ ही उन्हें अपने शोध के लिए जरूरी अकादमिक सुविधाएं भी मिलेंगी। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि उनकी शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सासी के प्रदर्शन ने जातिगत भेदभाव को उजागर किया
सासी का कहना है कि उन्हें पिछले 2 सालों से लगातार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अकादमिक मदद देने की बजाय उनसे क्लासरूम साफ करने और लैब के उपकरण धोने जैसे काम करवाए जाते थे।
हालांकि यूनिवर्सिटी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। इस घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों में आज भी मौजूद जातिगत भेदभाव के गंभीर मुद्दे पर एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है।