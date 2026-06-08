पुणे के IT पेशेवर के साथ हुई 4.43 करोड़ रुपये की ठगी, जानिए कैसे देश Jun 08, 2026

पुणे का एक IT पेशेवर एक ट्रेडिंग स्कैम का शिकार हो गया। उसने एक व्हाट्सऐप ग्रुप जॉइन किया था, जो शेयर बाजार में सलाह देने का दिखावा कर रहा था। यह ग्रुप एक जाने-माने इंटरनेशनल बैंक का नाम इस्तेमाल कर रहा था, ताकि लोग उस पर आसानी से भरोसा कर सकें। करीब दो हफ्तों में उस प्रोफेशनल ने एक फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए 34 बार पैसे जमा किए। ऐप में उसे बड़े-बड़े मुनाफे दिखाए जा रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी कमाई निकालने की कोशिश की, तो उस पर और पैसे जमा करने का दबाव डाला गया। जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, तो उसने पिंपरी-चिंचवड़ की साइबर क्राइम पुलिस को इसकी शिकायत की। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।