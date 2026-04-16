रील बनाने पहुंचे इन्फ्लुएंसर्स को किसान ने खदेड़ा, सूरजमुखी खेत की 'इज्जत' की जंग हुई वायरल!

फोटो खिंचवाने वालों से फसल का नुकसान

भारत ही नहीं, कैलिफोर्निया और कनाडा जैसे देशों में भी किसानों को ऐसी ही परेशानी उठानी पड़ रही है। वहां भी लोग अच्छी फोटो खींचने के चक्कर में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर मजाक में कहते हैं कि ऐसे लोगों को रोकने के लिए गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं, कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि किसानों को इन फोटो शूट के लिए पैसे लेने चाहिए। यह सब हमें याद दिलाता है कि किसानों की कड़ी मेहनत और उनके पसीने की कमाई का सम्मान करना कितना जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या असल जिंदगी में।