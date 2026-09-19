IIT बॉम्बे में ChatGPT 'विवाद' के बाद छात्र ने की आत्महत्या, मचा हंगामा
IIT बॉम्बे में शुक्रवार शाम एक दूसरे साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। यह पिछले 6 महीनों में संस्थान में हुई तीसरी ऐसी घटना है।
यह घटना कथित तौर पर परीक्षा में ChatGPT का इस्तेमाल करने के प्रयास के बाद हुई।
भले ही परीक्षा के इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के हेड ने छात्र को समझाया था और भरोसा दिया था कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई थी, लेकिन बाद में वह अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिला।
इस खबर के बाद IIT बॉम्बे के पवई कैंपस में छात्रों ने देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया।
IIT बॉम्बे ने मदद का हाथ बढ़ाया, मामले की जांच शुरू की
IIT बॉम्बे ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और प्रभावितों को मदद देने की पेशकश की है, साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि यह संकट केवल एक संस्थान तक सीमित नहीं है; छात्रों को हर जगह उनके मानसिक स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए अधिक देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है।