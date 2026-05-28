बिहार: मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जलकर खाक हुआ खाली कोच, जांच में जुटा रेलवे

रेलवे को है साजिश का शक

रेलवे की टीमें आग लगने की वजह की जांच कर रही हैं। जांच अधिकारी आग लगने के सभी संभावित कारणों को खंगाल रहे हैं। वे क्षेत्र के अपराधी तत्वों की संलिप्तता की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे। डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) ज्योति प्रकाश मिश्रा ने बताया कि रेलवे के सुरक्षा, बिजली, परिचालन और रेलवे सुरक्षा बल से जुड़े विभाग इस जांच में जुटे हैं। वे रेलवे स्टाफ और घटना के गवाहों से भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं।