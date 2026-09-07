मुंबई में सुपरकार रैली से जाम हुआ ट्रैफिक, आपात स्थिति में फंसी महिला का दर्द वायरल

यह घटना देखते ही देखते ऑनलाइन खूब फैल गई। लोगों ने आयोजकों के साथ-साथ अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों की दिक्कतों को नजरअंदाज कर VIP आयोजनों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आपातकालीन वाहनों के लिए निर्धारित लेन को खाली रखा गया था या नहीं। अब तक न तो क्लब ने और न ही ट्रैफिक अधिकारियों ने इन शिकायतों पर कोई जवाब दिया है। ऐसे आयोजनों से मुंबई के आम जनजीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर लोग काफी निराश और नाराज हैं।