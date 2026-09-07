मुंबई में सुपरकार रैली से जाम हुआ ट्रैफिक, आपात स्थिति में फंसी महिला का दर्द वायरल
मुंबई में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अमृता फडणवीस ने जिस शानदार सुपरकार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसी के चलते भारी ट्रैफिक जाम लग गया। एक वीडियो सामने आने के बाद मामला और गरमा गया। इसमें एक महिला 90 मिनट से भी ज्यादा समय से जाम में फंसी हुई थी। वह आयोजकों से भावुक होकर रास्ता देने की गुहार लगा रही थी क्योंकि उसने बताया कि उसके घर पर कोई आपात स्थिति है।
मुंबई के आयोजक और ट्रैफिक अधिकारी चुप
यह घटना देखते ही देखते ऑनलाइन खूब फैल गई। लोगों ने आयोजकों के साथ-साथ अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिकों की दिक्कतों को नजरअंदाज कर VIP आयोजनों को प्राथमिकता दी जा रही है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आपातकालीन वाहनों के लिए निर्धारित लेन को खाली रखा गया था या नहीं। अब तक न तो क्लब ने और न ही ट्रैफिक अधिकारियों ने इन शिकायतों पर कोई जवाब दिया है। ऐसे आयोजनों से मुंबई के आम जनजीवन पर पड़ने वाले असर को लेकर लोग काफी निराश और नाराज हैं।