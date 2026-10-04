पंजाब में खतरनाक सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़, AK-47 और 2 ग्रेनेड के साथ एक गिरफ्तार

घरिंडा थाने में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया है। राज्य के आला पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और बताया कि वे अब इस हथियार नेटवर्क में शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए पूरी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं।

पंजाब पुलिस का कहना है कि वे अवैध हथियारों को सड़कों से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्रवाई को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।