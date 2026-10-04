पंजाब में खतरनाक सीमा पार नेटवर्क का भंडाफोड़, AK-47 और 2 ग्रेनेड के साथ एक गिरफ्तार
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पंजाब की अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़े अवैध हथियार और विस्फोटक नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को एक AK-47 राइफल, गोला-बारूद और 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं।
शक है कि इस आरोपी के तार भारत के बाहर से काम करने वाले तस्करों से जुड़े हैं।
पुलिस ने हथियार और विस्फोटक मामले में केस दर्ज किया
घरिंडा थाने में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया है। राज्य के आला पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी और बताया कि वे अब इस हथियार नेटवर्क में शामिल सभी लोगों का पता लगाने के लिए पूरी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं।
पंजाब पुलिस का कहना है कि वे अवैध हथियारों को सड़कों से दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्रवाई को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।