अमृतसर हवाई अड्डे पर ड्रोन का हड़कंप, 90 मिनट कामकाज रुकने के बाद रेड जोन लागू

आगे और रुकावट न आए, इसके लिए अधिकारियों ने हवाई अड्डे के चारों ओर 3 किलोमीटर का 'रेड जोन' घोषित किया है। इस दायरे में बिना किसी खास अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह मना है। वहीं, 5 किलोमीटर के 'येलो अलर्ट जोन' में भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। इस क्षेत्र में शादी, खेल आयोजनों या दूसरे किसी समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित में जानकारी देनी होगी। पुलिस आसपास के गांवों के गुरुद्वारों में भी लोगों को इस बारे में बता रही है ताकि उन्हें ड्रोन से जुड़े खतरों और नए नियमों की जानकारी मिल सके।