अमृतसर हवाई अड्डे पर ड्रोन का हड़कंप, 90 मिनट कामकाज रुकने के बाद रेड जोन लागू
श्री गुरु राम दास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमृतसर पुलिस ने ड्रोन को लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल, कुछ संदिग्ध ड्रोनों की वजह से 7 उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा और एयरपोर्ट का कामकाज 90 मिनट के लिए रोकना पड़ा था। इस मामले को अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों की सुरक्षा पक्की करने के लिए हालात का जायजा ले रही हैं।
हवाई अड्डे के आसपास ड्रोन पर अधिकारियों ने लगाई पाबंदी
आगे और रुकावट न आए, इसके लिए अधिकारियों ने हवाई अड्डे के चारों ओर 3 किलोमीटर का 'रेड जोन' घोषित किया है। इस दायरे में बिना किसी खास अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह मना है। वहीं, 5 किलोमीटर के 'येलो अलर्ट जोन' में भी कुछ नियम लागू किए गए हैं। इस क्षेत्र में शादी, खेल आयोजनों या दूसरे किसी समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित में जानकारी देनी होगी। पुलिस आसपास के गांवों के गुरुद्वारों में भी लोगों को इस बारे में बता रही है ताकि उन्हें ड्रोन से जुड़े खतरों और नए नियमों की जानकारी मिल सके।