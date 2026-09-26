अमृतसर: पुलिस हिरासत से भागे करणबीर सिंह की मुठभेड़ में मौत, एक पुलिसकर्मी घायल

पुलिस ने सिंह को कंधोवालिया गांव के पास घेर लिया था। लेकिन उसने सरेंडर करने से मना कर दिया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंह पर गोली चला दी। मुठभेड़ वाली जगह से 9mm ग्लोक पिस्तौल, एक .30 बोर की पिस्तौल और उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई। बाद में अस्पताल में सिंह की मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को एक बार फिर सामने ला दिया है।