अमृतसर में चल रही एक ईसाई प्रार्थना सभा में अचानक बड़ा हंगामा हो गया, जब कथित तौर पर शराब के नशे में धुत कुछ लोग मंदिर वाली गली में एक घर में घुस आए और घर के मालिक व उनके दिव्यांग बेटे के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर प्लेटें और अन्य सामान लेकर जबरन अंदर घुसते और प्रार्थना सभा को बाधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।