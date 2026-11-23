अमृतसर में प्रार्थना सभा में हैवानियत: शराबियों ने दिव्यांग बेटे समेत पूरे परिवार पर किया हमला
लेखन भारत शर्मा
अमृतसर में चल रही एक ईसाई प्रार्थना सभा में अचानक बड़ा हंगामा हो गया, जब कथित तौर पर शराब के नशे में धुत कुछ लोग मंदिर वाली गली में एक घर में घुस आए और घर के मालिक व उनके दिव्यांग बेटे के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर प्लेटें और अन्य सामान लेकर जबरन अंदर घुसते और प्रार्थना सभा को बाधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मोबाइल और सोने की चेन छीनी, एक घायल
उपद्रवियों ने केवल हंगामा ही नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद लोगों से मोबाइल फोन और सोने की चेन भी छीन लीं। एक प्रार्थनाकर्ता के सिर में चोट आई और उनकी पगड़ी भी उतार दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी मनदीप सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।