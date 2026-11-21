सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह को शनिवार, 21 नवंबर को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतसर लौटने की इजाजत दी गई। उन्हें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी कुल 3 घंटे के लिए यह अनुमति मिली। साल 2023 में पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले के बाद, उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल में साढ़े 3 साल से ज्यादा का समय बिताया है। इतने समय बाद वे पहली बार पंजाब वापस लौटे थे।