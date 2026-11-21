दादी को अंतिम विदाई देने जेल से 3 घंटे के लिए निकले सांसद अमृतपाल सिंह
सांसद और 'वारिस पंजाब दे' के मुखिया अमृतपाल सिंह को शनिवार, 21 नवंबर को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमृतसर लौटने की इजाजत दी गई। उन्हें दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी कुल 3 घंटे के लिए यह अनुमति मिली। साल 2023 में पुलिस थाने पर हुए हमले के मामले के बाद, उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल में साढ़े 3 साल से ज्यादा का समय बिताया है। इतने समय बाद वे पहली बार पंजाब वापस लौटे थे।
अमृतपाल सिंह से केवल चुनिंदा रिश्तेदार ही मिल पाए
अमृतपाल सिंह अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा में अपने करीबी परिवार के लोगों से मिले, लेकिन इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उनसे सिर्फ कुछ खास रिश्तेदारों को ही मिलने की इजाजत मिली। गांव में ही अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। इसके लिए आठ एकड़ के बड़े इलाके में इंतजाम किए गए थे, जिसमें लोगों के लिए पार्किंग और लंगर की व्यवस्था भी शामिल थी। 84 साल की चरण कौर का निधन लंबी बीमारी के बाद 8 नवंबर को हुआ था।