जेल से सांसद बने अमृतपाल की पैरोल पर अटका दादी का अंतिम संस्कार

वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम पैरोल मांगी है। वे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं।

उनकी 84 वर्षीय दादी चरण कौर का रविवार को निधन हो गया था। जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती, तब तक जल्लूपुर खेडा में उनका अंतिम संस्कार रुका हुआ है।

अमृतपाल सिंह के वकीलों ने अदालत से गुजारिश की है कि वह कानूनी प्रावधानों के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी संतुलन बनाए। वकीलों का कहना है कि व्यक्तिगत दुख को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।