जेल से सांसद बने अमृतपाल की पैरोल पर अटका दादी का अंतिम संस्कार
वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम पैरोल मांगी है। वे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं।
उनकी 84 वर्षीय दादी चरण कौर का रविवार को निधन हो गया था। जब तक अदालत फैसला नहीं सुनाती, तब तक जल्लूपुर खेडा में उनका अंतिम संस्कार रुका हुआ है।
अमृतपाल सिंह के वकीलों ने अदालत से गुजारिश की है कि वह कानूनी प्रावधानों के साथ मानवीय संवेदनाओं का भी संतुलन बनाए। वकीलों का कहना है कि व्यक्तिगत दुख को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
अप्रैल 2023 से जेल में बंद हैं अमृतपाल
सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जेल में हैं। उन्हें पहले अजनाला पुलिस स्टेशन की घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2026 में NSA खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया।
इन सब के बावजूद, उन्होंने 2024 में खडूूर साहिब से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा सीट जीती। अब उनका परिवार अदालत के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।