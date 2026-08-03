भिवंडी इमारत हादसा: 10 मौतों के बाद इमारत की मरम्मत शुरू करवाने वाला शख्स गिरफ्तार

भिवंडी में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद, जहां 30 जुलाई को एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग ढह गई और 10 लोगों की जान चली गई, पुलिस ने अब एक केयरटेकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, अमृतलाल निषाद ने बिल्डिंग के पिलर्स की मरम्मत नगर निगम से बिना किसी इजाजत के शुरू कर दी थी।

अधिकारियों का कहना है कि इसी गैर-कानूनी मरम्मत के कारण बिल्डिंग का ढांचा कमजोर हो गया और आखिरकार वह ढह गई। पुलिस ने बताया कि जिस ठेकेदार के लिए अमृतलाल काम करता था, उसकी भी इसी हादसे में मौत हो गई है। वहीं, बिल्डिंग का मालिक इस समय विदेश में है और उसका पार्टनर फरार बताया जा रहा है।