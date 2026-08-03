भिवंडी इमारत हादसा: 10 मौतों के बाद इमारत की मरम्मत शुरू करवाने वाला शख्स गिरफ्तार
भिवंडी में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद, जहां 30 जुलाई को एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग ढह गई और 10 लोगों की जान चली गई, पुलिस ने अब एक केयरटेकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, अमृतलाल निषाद ने बिल्डिंग के पिलर्स की मरम्मत नगर निगम से बिना किसी इजाजत के शुरू कर दी थी।
अधिकारियों का कहना है कि इसी गैर-कानूनी मरम्मत के कारण बिल्डिंग का ढांचा कमजोर हो गया और आखिरकार वह ढह गई। पुलिस ने बताया कि जिस ठेकेदार के लिए अमृतलाल काम करता था, उसकी भी इसी हादसे में मौत हो गई है। वहीं, बिल्डिंग का मालिक इस समय विदेश में है और उसका पार्टनर फरार बताया जा रहा है।
100 से ज्यादा परिवार बेघर
इस हादसे के बाद 100 से भी ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर बेघर होना पड़ा। अब ये परिवार मंदिरों या अपने रिश्तेदारों के यहां आसरा ढूंढने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने आस-पास की दूसरी इमारतों को तोड़ने के सरकारी फैसलों का विरोध किया।
उन्होंने मांग की कि पहले इन इमारतों की ठीक से सुरक्षा जांच कराई जाए और फिर उन्हें रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह दी जाए। इस घटना के बाद, अधिकारियों ने भिवंडी में 1,000 से ज्यादा ऐसी इमारतों की पहचान की है जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया है। हालांकि, प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार से अभी भी ठोस मदद का इंतज़ार है।