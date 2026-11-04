गुजरात: रुपयों को लेकर विवाद में 2 को जिंदा जलाया, आरोपी हिरासत में

यह 60,000 रुपये के कर्ज का विवाद विपिनसिंह और कमलेश बाडेल के बीच शुरू हुआ था। विपिनसिंह ने अपना वाहन विनोद को बेचने के बाद कमलेश से कहा था कि वह विनोद से पैसे ले ले।

जब विनोद कहीं बाहर था, तब कमलेश ने उसका वाहन वापस ले लिया। इसके बाद बात काफी बिगड़ गई और जवाब में विनोद और उसके साथी राजू ने कथित तौर पर उस वाहन में आग लगा दी, जिसके अंदर रवि और नितिन सो रहे थे।

पुलिस पूछताछ के दौरान विनोद ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है और राजू का नाम भी बताया है कि वह भी इसमें शामिल था। इस पूरे मामले से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं।