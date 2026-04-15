अमरावती में महिलाओं के अश्वील वीडियो बनाने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 350 वीडियो सामने आए 

पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उस पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. अभी तक किसी भी पीड़ित ने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, पुलिस अधिकारी प्रभावित लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे बिना किसी झिझक के सामने आएं और अपनी जानकारी गोपनीय तरीके से साझा करें. सांसद बोंदे को संदेह है कि इस मामले में स्नैपचैट या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और भी लोग शामिल हो सकते हैं. उन्होंने पुलिस से इन सभी कड़ियों की गहराई से जांच करने को कहा है.