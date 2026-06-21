तमिलनाडु में एक कारखाने में अमोनिया गैस लीक हो गई है (फाइल तस्वीर)

तमिलनाडु के कारखाने में गैस रिसाव से 7 की मौत, 65 से ज्यादा घायल

लेखन आबिद खान 05:00 pm Jun 21, 202605:00 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक कारखाने में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया है। गैस की चपेट में आकर कारखाने में काम कर रहीं 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं, करीब 67 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से करीब एक दर्जन की हालत गंभीर है। कुछ मरीजों की हालत बिगड़ने पर चेन्नई रेफर किया गया है। गैस रिसाव की घटना सेंट पीटर्स पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स यूनिट में हुई।