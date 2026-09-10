नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत बोले- BRICS में भारत बने व्यापार, जलवायु और तकनीक का 'विश्व अगुवा'
BRICS शिखर सम्मेलन 11 सितंबर को शुरू हो रहा है, और इस साल भारत की भूमिका बेहद अहम है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कहना है कि व्यापार, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मसलों पर भारत को आगे बढ़कर अगुवाई करनी चाहिए।
साथ ही, उन्हें लगता है कि ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों से जुड़े जटिल क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में भी भारत को अहम भूमिका निभानी चाहिए। कांत ने प्रधानमंत्री मोदी की रूस के पुतिन और चीन के शी के साथ होने वाली आगामी बैठकों को भी समूह में सहयोग बढ़ाने के लिए एक अहम मौका बताया है।
कांत ने भारत से सेमीकंडक्टर क्षमता बनाने का आग्रह किया
कांत ने बताया कि भारत और चीन के रिश्तों को मजबूत करना बेहद जरूरी है, खासकर चीन से मिलने वाली क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे अहम क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं बढ़ाने पर खास ध्यान देना चाहिए।
BRICS की अध्यक्षता करते हुए भारत, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के साथ-साथ साझेदारियों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है।