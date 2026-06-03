अमित शाह का 'मिशन स्मार्ट सीमा': त्रिपुरा में घुसपैठियों की खैर नहीं

अमित शाह 'स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट' को आगे बढ़ाएंगे

शाह पश्चिम त्रिपुरा के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। यह दौरा उनके 'स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट' से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में ड्रोन, रडार और हाई-टेक निगरानी जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल की राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि सीमा की सुरक्षा और पुख्ता की जा सके। इसके अलावा, शाह शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूरे क्षेत्र के विकास और संपर्क को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी। अपने दौरे के अंत में, वे अगरतला में एक नए 5 सितारा होटल की नींव रखेंगे।