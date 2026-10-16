गांधीनगर में अमित शाह करेंगे 81 फुट ऊंची शिव प्रतिमा का शिलान्यास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर के रूपाल स्थित वरादायिनी माताजी मंदिर में 81 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन गुजरात की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को उजागर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य साझा सांस्कृतिक पलों के ज़रिए लोगों को एक-दूसरे के करीब लाना और एकजुट करना है।