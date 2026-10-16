गांधीनगर में अमित शाह करेंगे 81 फुट ऊंची शिव प्रतिमा का शिलान्यास
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे गांधीनगर के रूपाल स्थित वरादायिनी माताजी मंदिर में 81 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन गुजरात की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं को उजागर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य साझा सांस्कृतिक पलों के ज़रिए लोगों को एक-दूसरे के करीब लाना और एकजुट करना है।
शाह जैन धर्मगुरुओं से भी मिलेंगे
शाह अपने इस दौरे पर जैन धर्मगुरुओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे मानसा में होने वाली शाम की आरती में हिस्सा लेंगे और कोलवाड़ा में रास गरबा उत्सव में शिरकत करेंगे। उनका यह दौरा गुजरात की धार्मिक आस्था और यहां की जीवंत सांस्कृतिक विरासत के अनोखे संगम को सामने लाता है।