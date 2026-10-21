अमित शाह की 'नशा मुक्त भारत 2029' की हुंकार, पुलिस को दिया अभियान का जिम्मा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि 2029 के आखिर तक भारत पूरी तरह नशा मुक्त हो जाए। इसके लिए उन्होंने देशभर की पुलिस से मिलकर काम करने का आग्रह किया है।
दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बोलते हुए शाह ने बताया कि कैसे नशे की लत युवाओं की जिंदगी को खतरे में डाल देती है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि नशाखोरी से देश विरोधी गतिविधियों को पैसा मिलता है, इसीलिए यह मिशन बहुत जरूरी है।
अमित शाह ने 'नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई' अभियान किया शुरू
इस संदेश को दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए शाह ने 'नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई' नामक एक मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय बलों के करीब 90 बाइक सवार शामिल थे।
इस रैली का मुख्य मकसद नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। यह रैली 31 अक्टूबर को गुजरात में एकता परेड पर खत्म होगी।
इस मौके पर उन्होंने पुलिस बलों को नक्सलवाद के खिलाफ उनके काम के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पुलिस का यह योगदान कितना अहम है।