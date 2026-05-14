हीटवेव से मौतें होंगी अब अतीत! अमित शाह ने NDRF को सम्मानित करते हुए दिया भविष्य का मंत्र

शाह ने NDRF को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया

शाह ने आपदाओं से निपटने में NDRF के बेहतरीन काम को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। उन्होंने NDRF की तारीफ करते हुए कहा कि इसने भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। साथ ही, उन्होंने NDRF को जलवायु परिवर्तन जैसे भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भी हमेशा तैयार रहने को कहा। सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि जब भी कोई आपदा आए तो उससे होने वाले जान-माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके।