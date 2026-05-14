हीटवेव से मौतें होंगी अब अतीत! अमित शाह ने NDRF को सम्मानित करते हुए दिया भविष्य का मंत्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को NDRF कैंपस में कहा कि वे हीटवेव से होने वाली मौतों को अब बीते दिनों की बात बनाना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ हीटवेव ही नहीं, बल्कि चक्रवात और भूकंप जैसी दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए भी पहले से तैयारी रखने और सक्रिय कदम उठाने पर जोर दिया।
NDRF, जिसके पास 16 बटालियन और करीब 18,000 सदस्य हैं, उसने साल 2006 से अब तक 12,000 से ज्यादा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।
शाह ने NDRF को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया
शाह ने आपदाओं से निपटने में NDRF के बेहतरीन काम को देखते हुए उसे प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। उन्होंने NDRF की तारीफ करते हुए कहा कि इसने भारत को दुनिया भर में एक नई पहचान दिलाई है। साथ ही, उन्होंने NDRF को जलवायु परिवर्तन जैसे भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भी हमेशा तैयार रहने को कहा। सरकार का बड़ा लक्ष्य है कि जब भी कोई आपदा आए तो उससे होने वाले जान-माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके।