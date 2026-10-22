दिल्ली की यमुना का होगा 'कायापलट', अमित शाह ने लॉन्च की 8,941 करोड़ की योजना

इस योजना का मुख्य लक्ष्य अगले दो से ढाई साल में यमुना में बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी गिरने से रोकना है। इसके तहत सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों और गांवों में 29 नए छोटे सीवेज प्लांट और पंपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे 36.29 लाख निवासियों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, 1,034 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क बनाने का काम भी चल रहा है।

शाह ने बताया कि इन प्रयासों से नदी की सफाई के 40 प्रतिशत से ज्यादा लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा और यमुना को साफ बनाने की दिशा में दिल्ली एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगी।