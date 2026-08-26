भारत की न्याय व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव, लागू हुए 3 नए कानून

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के 3 बड़े नए आपराधिक कानूनों के लिए एक साल की समय-सीमा तय की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अब 1 जुलाई, 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे ये नए कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने ब्रिटिश काल के पुराने इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले ली है। इनका मुख्य उद्देश्य हमारी कानूनी प्रणाली को और तेज और निष्पक्ष बनाना है।