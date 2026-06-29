असम में बाढ़ से डूबे 69 गांव, केंद्र सरकार से मिली मदद की आस

असम में राहत की तैयारी, ट्रेनें बंद

राज्य सरकार परिवारों के लिए फौरी राहत के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाली सहायता पर भी काम कर रही है। हालांकि, लगातार हो रही बारिश ने कई गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। नदी का एक हिस्सा कट जाने से एक अहम रेलवे पुल अस्थिर हो गया है। इसी के चलते अरचिपाथर और सिमेन चपरी के बीच चलने वाली ट्रेनों को अगले आदेश तक रोक दिया गया है, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती।