शहीदों को नमन, नशा मुक्ति का बिगुल: अमित शाह की अगुवाई में पुलिस का महाअभियान
गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर 1959 में लद्दाख में हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले 10 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड होगी। इसमें कई गणमान्य व्यक्ति और सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल होकर शहीदों को अपना सम्मान देंगे।
शाह नशा विरोधी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे
गृह मंत्री शाह नशा मुक्ति के लिए एक मोटरसाइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस रैली में पूरे देश से करीब 90 बाइकर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें जम्मू-कश्मीर और पंजाब के राइडर भी शामिल हैं। CRPF और BSF की टीमें भी उनके साथ होंगी। इस रैली का मुख्य मकसद नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस रैली के बाद 22 से 30 अक्टूबर तक देशभर में पुलिस बल कई तरह की गतिविधियां चलाएंगे। इनमें रैलियां, रक्तदान शिविर और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इन आयोजनों का उद्देश्य पुलिस के समर्पण भाव और उनके बलिदानों को याद करना और उनका सम्मान करना है।