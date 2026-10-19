शहीदों को नमन, नशा मुक्ति का बिगुल: अमित शाह की अगुवाई में पुलिस का महाअभियान

गृह मंत्री शाह नशा मुक्ति के लिए एक मोटरसाइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस रैली में पूरे देश से करीब 90 बाइकर्स हिस्सा लेंगे, जिनमें जम्मू-कश्मीर और पंजाब के राइडर भी शामिल हैं। CRPF और BSF की टीमें भी उनके साथ होंगी। इस रैली का मुख्य मकसद नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस रैली के बाद 22 से 30 अक्टूबर तक देशभर में पुलिस बल कई तरह की गतिविधियां चलाएंगे। इनमें रैलियां, रक्तदान शिविर और बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इन आयोजनों का उद्देश्य पुलिस के समर्पण भाव और उनके बलिदानों को याद करना और उनका सम्मान करना है।