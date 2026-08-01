NSA अजीत डोभाल को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया लोकमान्य तिलक पुरस्कार

डोभाल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। भारत की कई अहम सुरक्षा नीतियों और कदमों के पीछे उनकी ही दूरदर्शिता रही है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार को काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। पहले यह सम्मान कई पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी मिल चुका है। इस साल के समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सभी ने देश के लिए डोभाल की निष्ठा और समर्पण की सराहना की।