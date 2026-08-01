NSA अजीत डोभाल को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया लोकमान्य तिलक पुरस्कार
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें यह पुरस्कार दिया। यह सम्मान देश की सुरक्षा में डोभाल के अहम योगदान को दिखाता है। बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे बड़े ऑपरेशंस हों या फिर देश की सुरक्षा को हर तरह से मजबूत करना हो, डोभाल ने हर जगह अपनी खास भूमिका निभाई है।
डोभाल बने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA
डोभाल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। भारत की कई अहम सुरक्षा नीतियों और कदमों के पीछे उनकी ही दूरदर्शिता रही है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार को काफी प्रतिष्ठित माना जाता है। पहले यह सम्मान कई पूर्व राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी मिल चुका है। इस साल के समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सभी ने देश के लिए डोभाल की निष्ठा और समर्पण की सराहना की।