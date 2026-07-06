अमित शाह ने कोयला मंत्रालय को दिया जीरो लीकेज योजना लागू करने का आदेश

CISF सुरक्षा, तलाशी और जब्ती का अभियान शुरू

इस योजना के तहत चोरी और अवैध खनन वाले संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी गड़बड़ी या परेशानी की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए विशेष क्विक रिस्पांस टीमें भी हमेशा तैयार रहेंगी। अब कोयला इंडिया और CISF को कानून के दायरे में तलाशी और जब्ती करने का अधिकार भी मिल गया है। वहीं टीमें कोयले की आवाजाही पर भी पूरी नजर रखेगी। कमांड सेंटरों में हाई-रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए जाएंगे। इनसे अवैध गतिविधियों को तुरंत पहचानना और उन पर कार्रवाई करना काफी आसान हो जाएगा।