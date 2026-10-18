कोलकाता भगदड़: 19 मौतों के बाद शाह ने संभाला मोर्चा, पुलिस ने दर्ज किया गैर इरादतन हत्या का मामला

रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने वहां हाल ही में चोरबागन के दुर्गा पूजा सर्बजनीन पंडाल में हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।

यह हादसा शनिवार को बारिश के दौरान अचानक भीड़ उमड़ने से हुआ था, जिसमें दुखद रूप से कम से कम 19 लोगों की जान चली गई और 25 लोग घायल हुए।

शाह ने पीड़ित परिवारों को सांत्वना दी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से पूरी घटना को लेकर बातचीत की।