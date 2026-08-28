भारत बनेगा खेल महाशक्ति? अमित शाह ने 2030 कॉमनवेल्थ और 2036 ओलंपिक की तैयारी शुरू की

अहमदाबाद 2030 के CWG की मेजबानी करेगा। इन खेलों की भारत में 20 साल बाद वापसी होगी। इसके अलावा, अहमदाबाद 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, हालांकि इसका फैसला 2029 से पहले आने की उम्मीद नहीं है।

इन बड़े इवेंट्स से पहले भी अहमदाबाद में एक और बड़ा आयोजन होने वाला है। 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के लिए करीब 70 देशों से लगभग 10,000 खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंचेंगे। गृह मंत्रालय ने इन सभी आयोजनों को बिना किसी दिक्कत के सफल बनाने के लिए सुरक्षा और बाकी इंतजामों को संभालने की तैयारी शुरू कर दी है।