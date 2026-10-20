अमित शाह का पंजाब में बड़ा वादा, कहा- पीड़ित परिवारों को जरूर दिलाया जाएगा न्याय
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पंजाब के दौरे पर रहे। बटाला पहुंचने के बाद उन्होंने मर्री पनवां गांव में बिक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। बाद में उनका संगरूर जाने का भी कार्यक्रम था, जहां उन्हें गुलजार सिंह के परिवार से मिलना था। शाह ने बिक्रमजीत सिंह के परिजनों को इंसाफ दिलाने का वादा किया। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया।
शाह की यात्रा ने पंजाब की नशे की समस्या को उजागर किया
शाह की इस यात्रा से पंजाब में नशे की समस्या की गंभीरता साफ दिखती है, खासकर तब जब चुनाव करीब आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा सरकार इस समस्या को रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। हाल में हुई हत्याओं ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे अब नेताओं पर जल्द से जल्द कुछ करने का दबाव बढ़ गया है।