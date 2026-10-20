अमित शाह का पंजाब में बड़ा वादा, कहा- पीड़ित परिवारों को जरूर दिलाया जाएगा न्याय

शाह की इस यात्रा से पंजाब में नशे की समस्या की गंभीरता साफ दिखती है, खासकर तब जब चुनाव करीब आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि मौजूदा सरकार इस समस्या को रोकने में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। हाल में हुई हत्याओं ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है, जिससे अब नेताओं पर जल्द से जल्द कुछ करने का दबाव बढ़ गया है।