अमित शाह का 'न्याय क्रांति' संकल्प, अब 3 साल में होगा इंसाफ

शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि उन्होंने ऐसे सुधार पहले क्यों नहीं किए। वहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, जिनकी अगुवाई में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। शाह ने बताया कि इस मंत्रालय के गठन से पशुपालकों को बाजार के बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूध का उत्पादन बढ़कर 25 करोड़ टन हो गया है। इसी मौके पर उन्होंने उज्जैन में एक नए दूध प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 255 करोड़ रुपये के निवेश का भी खुलासा किया। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है।