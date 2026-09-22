अमित शाह की ड्रग्स पर महाबैठक: 2047 तक कैसे नशा मुक्त बनेगा भारत?

यह बैठक ड्रग्स की तस्करी को रोकने और इसकी मांग कम करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है। यहां अधिकारी अपने विचार साझा कर रहे हैं। साल 2025 में 1,240.9 टन ड्रग्स पकड़ी गई थी। इसे देखते हुए अधिकारी अब स्मार्ट तरीके से कार्रवाई करने, सिंथेटिक ड्रग्स पर लगाम कसने और मजबूत टीमें बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट भी है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी मिलकर सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं।