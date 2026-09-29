अमित शाह की दिल्ली को 1,941 करोड़ रुपये की सौगात, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

बारापुला फेज 3 को पूरा होने में तय समय से ज्यादा वक्त लगा और इस पर कुल 1,635 करोड़ रुपये खर्च हुए। इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ-साथ शहर में कुछ और नई सड़कें और फ्लाईओवर भी बनाए गए हैं। इनमें मयूर विहार फेज-1 और AIIMS को जोड़ने वाली एक सड़क शामिल है, जिसका फ्लाईओवर सराय काले खां पर पहले से बने बारापुला फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा। इसके अलावा, दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक की भीड़ कम करने के लिए 2 नए फ्लाईओवर और उत्तरी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर एक अंडरपास भी तैयार किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस काम को राज्य और केंद्र सरकार के बीच 'डबल-इंजन' जीत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए कई और प्रोजेक्ट्स की योजना बना रही है।