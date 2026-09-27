गृह मंत्री शाह ने भारत की पहली LNG ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही, शाह ने कई हाई-टेक सुरक्षा अपग्रेड की भी शुरुआत की। इनमें अहमदाबाद डिवीजन में 404 किलोमीटर के लिए 'कवच' ऑटोमैटिक प्रोटेक्शन सिस्टम और 122.57 किलोमीटर के लिए नई सिग्नलिंग तकनीक शामिल है।

इन सभी का लक्ष्य हादसों को रोकना और ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाना है।

इसके अलावा, साबरमती-सरखेज लाइन को डबल करने की भी योजना है, जिसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही, ताकतवर मालगाड़ी इंजनों के लिए एक बिल्कुल नया मेंटेनेंस शेड भी बनाया जाएगा। ये सारे कदम दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे अब पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग होने के साथ-साथ ज्यादा स्मार्ट भी बन रहा है।