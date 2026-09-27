गृह मंत्री शाह ने भारत की पहली LNG ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
भारत को अपनी पहली LNG ट्रेन मिल गई है। गुजरात के साबरमती में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह नई डुअल-फ्यूल ट्रेन अपने 40 प्रतिशत डीजल की जगह स्वच्छ LNG का इस्तेमाल करेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और इसे चलाने का खर्च भी काफी घटेगा।
यह कदम रेलवे को आधुनिक बनाने और उसे पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा बेहतर बनाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिस पर 1,542 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं।
कवच सिग्नलिंग और साबरमती-सरखेज लाइन का दोहरीकरण
इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही, शाह ने कई हाई-टेक सुरक्षा अपग्रेड की भी शुरुआत की। इनमें अहमदाबाद डिवीजन में 404 किलोमीटर के लिए 'कवच' ऑटोमैटिक प्रोटेक्शन सिस्टम और 122.57 किलोमीटर के लिए नई सिग्नलिंग तकनीक शामिल है।
इन सभी का लक्ष्य हादसों को रोकना और ट्रेनों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाना है।
इसके अलावा, साबरमती-सरखेज लाइन को डबल करने की भी योजना है, जिसे मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही, ताकतवर मालगाड़ी इंजनों के लिए एक बिल्कुल नया मेंटेनेंस शेड भी बनाया जाएगा। ये सारे कदम दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे अब पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग होने के साथ-साथ ज्यादा स्मार्ट भी बन रहा है।