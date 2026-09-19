अमित शाह की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने नहीं पहुंचे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 19 सितंबर, 2026 को कर्नाटक के हुबली में काहेर जेजीएमएम मेडिकल कॉलेज और क्ले अस्पताल तथा मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करना था। हालांकि, तबीयत खराब होने के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो सके।
वे एक दिन पहले ही हुबली पहुंच गए थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते वे सुबह 11 बजे के इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। उनके न आ पाने से वहां जमा हुई भीड़ को काफी निराशा हुई।
तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर ने होटल में आराम करने की सलाह दी
कुलाधिपति प्रभुकर कोरें ने बताया कि सुबह तक तो शाह ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें होटल में आराम करने की सलाह दी।
शाह के कार्यक्रम में न आ पाने के बावजूद, गब्बूर के पास कार्यक्रम स्थल पर सारी तैयारियां कर ली गई थीं।
शाह की अनुपस्थिति में इस संस्थान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बेलगावी के सांसद जगदीश शेट्टार और श्री जगद्गुरु मूरुसाविरमठ के श्री गुरुसिद्ध राजयोगेंद्र स्वामी ने मिलकर किया।