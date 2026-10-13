अमित शाह का BIMSTEC को कड़ा संदेश, कहा- आतंक-अपराध के खिलाफ एकजुट हों, साझा करें खुफिया जानकारी
भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) देशों से अपील की है कि वे आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने के लिए एकजुट हों और इस पर गंभीरता से काम करें। नई दिल्ली में पहली बार हुई BIMSTEC गृह मंत्रियों की बैठक में उन्होंने सभी सदस्य देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से आतंकवादी समूह इस क्षेत्र में अपनी पैठ नहीं बना पाएंगे।
अमित शाह ने खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दिया
शाह ने बताया कि आतंकवाद को मिलने वाले पैसों और आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए समय रहते खुफिया जानकारी आपस में बांटना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ड्रग्स की तस्करी और डार्क वेब के माध्यम से होने वाले लेन-देन जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र के सभी देशों को मिलकर एक साझा रणनीति बनानी होगी। साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के बीच आपसी कानूनी सहायता और अपराधियों के प्रत्यर्पण में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। इससे पूरा क्षेत्र सभी के लिए ज़्यादा सुरक्षित बन पाएगा।