अमित शाह का BIMSTEC को कड़ा संदेश, कहा- आतंक-अपराध के खिलाफ एकजुट हों, साझा करें खुफिया जानकारी

शाह ने बताया कि आतंकवाद को मिलने वाले पैसों और आपराधिक गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए समय रहते खुफिया जानकारी आपस में बांटना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ड्रग्स की तस्करी और डार्क वेब के माध्यम से होने वाले लेन-देन जैसे मुद्दों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए क्षेत्र के सभी देशों को मिलकर एक साझा रणनीति बनानी होगी। साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के बीच आपसी कानूनी सहायता और अपराधियों के प्रत्यर्पण में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। इससे पूरा क्षेत्र सभी के लिए ज़्यादा सुरक्षित बन पाएगा।