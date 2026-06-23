भारत दौरे पर आए इजरायल के रक्षा प्रमुख, रणनीतिक साझेदारी को मिली नई धार
इजरायल के शीर्ष रक्षा अधिकारी मेजर जनरल अमीर बरम (रिटायर्ड) सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। इस मुलाकात का मुख्य मकसद दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना और रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के नए रास्ते तलाशना था। बरम ने भारत के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत की, जिससे इजरायल की ओर से सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता साफ दिखाई दी।
बरम ने भारत को बताया मुख्य रणनीतिक भागीदार
बरम ने भारत को एक मुख्य रणनीतिक भागीदार बताया, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की अहमियत साफ होती है। इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच चल रही संयुक्त परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जिससे यह साझेदारी और भी मजबूत हो रही है। 2026 की शुरुआत में दोनों देशों ने अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से पहले ही मजबूत सहयोग का आधार तैयार कर दिया है।