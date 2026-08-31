100 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी, 72 साल की अमीन उस्मान दादा गिरफ्तार

आरोप है कि दादा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर दक्षिण मुंबई की एक कीमती संपत्ति को बेच दिया। इसमें उन्होंने अपने उन चचेरे भाइयों को नहीं बताया, जो इस संपत्ति के सह-मालिक थे।

उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करके एक रीडेवलपमेंट डील पर दस्तखत किए और इसके बदले में 3.5 करोड़ रुपये लिए। उन्हें दो फ्लैट भी देने का वादा किया गया था।

अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस विवाद को देख रहा है। इस मामले में पहले ही दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच अभी भी जारी है।