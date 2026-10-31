भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित की क्या होगी रणनीति?
एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने शनिवार को भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने ऐसे वक्त में यह जिम्मेदारी संभाली है जब वायुसेना एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। उसके पास अभी 29 फाइटर स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42.5 स्क्वाड्रनों की है। यह एक बड़ा अंतर है, जिसे पाटना नए प्रमुख के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। डिक्सिट ने आते ही नए लड़ाकू विमान सौदों को तेजी देने का काम शुरू कर दिया है। इसमें भारत के अपने तेजा MK-1A जेट भी शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी में कुछ देरी हुई है। इसके अलावा, राफेल प्लेटफॉर्म पर आधारित 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान खरीदने की प्रस्तावित योजना को भी आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में होगा।
IAF प्रमुख दीक्षित की प्राथमिकता
यह दबाव उनके लिए नया नहीं है। सेंट्रल एयर कमांड की कमान संभालने के अलावा वे चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद पर भी रह चुके हैं। इसलिए, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुश्किल हालात में भी काम को कैसे सुचारु रूप से अंजाम दिया जाता है। अब जब 2 मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती है, तो उनका पूरा ध्यान रीयल-टाइम इंटिलिजेंस और अनमैन्ड सिस्टम जैसी तकनीकी उन्नतियां लाने पर भी होगा। इससे वायुसेना आने वाली किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार रह सकेगी।