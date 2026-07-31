सरकार ने बढ़ाए प्याज के भाव, रिटेल में 35 रुपये किलो तक बिक रहा

अगर आपको लग रहा है कि हाल ही में प्याज महंगे हो गए हैं, तो आप अकेले नहीं हें। खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 35 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हें। यह पिछले महीने के मुकाबले 20 प्रतिशत और पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और बुवाई में हुई देरी से हालात और बिगड़ गए हैं। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि 2025-26 के लिए प्याज का उत्पादन करीब 30.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। इससे आने वाले महीनों में प्याज की कीमतें कम होने की उम्मीद है।