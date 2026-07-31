सरकार ने बढ़ाए प्याज के भाव, रिटेल में 35 रुपये किलो तक बिक रहा
सरकार ने महाराष्ट्र में प्याज का खरीद भाव बढ़ाकर 2,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस सीजन में यह छठी बार है जब प्याज के दाम बढ़ाए गए हें। इसकी मुख्य वजह यह है कि एजेंसियां 2026-27 के लिए तय बफर स्टॉक का लक्ष्य पूरा करने में काफी पीछे हें। अभी तक जरूरत का केवल एक-तिहाई प्याज ही इकट्ठा हो पाया है। अब से भंडारण के लिए सिर्फ अच्छी क्वालिटी (ग्रेड-ए) के प्याज ही खरीदे जाएंगे।
खुदरा प्याज की कीमत बढ़कर 35 रुपये प्रति किलो हुई
अगर आपको लग रहा है कि हाल ही में प्याज महंगे हो गए हैं, तो आप अकेले नहीं हें। खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 35 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई हें। यह पिछले महीने के मुकाबले 20 प्रतिशत और पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत ज्यादा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और बुवाई में हुई देरी से हालात और बिगड़ गए हैं। हालांकि, अच्छी खबर यह है कि 2025-26 के लिए प्याज का उत्पादन करीब 30.7 मिलियन टन होने का अनुमान है। इससे आने वाले महीनों में प्याज की कीमतें कम होने की उम्मीद है।