पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने तेल सुरक्षा के लिए ढूंढे नए रास्ते, RBI भी आया साथ

भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, जिसमें से ज्यादातर कुछ ही देशों से आता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और रुपये के कमजोर होने से आयात और महंगा होता जा रहा है।

इस मुश्किल वक्त में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी तेल कंपनियों की मदद करने का फैसला किया है, ताकि उन्हें डॉलर की कमी न हो। इसके साथ ही, भारत अपने देश में तेल का उत्पादन बढ़ाने और कच्चे तेल का भंडार तैयार करने पर भी जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया में होने वाली किसी भी बड़ी हलचल का असर उस पर एकदम से न पड़े।