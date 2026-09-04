ईरान संकट ने पलटा पासा, अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता
अगस्त महीने में भारत की LNG सप्लाई में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव था। इस तनाव के चलते कतर से एक भी शिपमेंट भारत नहीं आ पाया, जबकि कतर आमतौर पर भारत की करीब आधी गैस की जरूरत पूरी करता है। इस स्थिति में अमेरिका ने कदम बढ़ाया और वह इस महीने भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया। अमेरिका ने भारत को 8.58 लाख टन LNG भेजी, जिससे देश की कुल प्राकृतिक गैस की करीब 35 प्रतिशत जरूरत पूरी हुई।
नाइजीरिया, ओमान ने बढ़ाई LNG सप्लाई, भारत पर खतरा बरकरार
नाइजीरिया और ओमान ने भी भारत को LNG का निर्यात तेजी से बढ़ाया। नाइजीरिया ने तो अपनी शिपमेंट में 84 प्रतिशत की बढ़ोतरी की और दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। जुलाई के मुकाबले देखें तो कुल LNG आयात में 5.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि भारत की गैस सप्लाई अभी भी खतरे में है। क्षेत्रीय तनावों के कारण रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही आधी हो गई है। अगर ये रुकावटें जारी रहती हैं, तो भारत के लिए जल्दी से कोई दूसरा विकल्प ढूंढना मुश्किल होगा।