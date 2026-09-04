ईरान संकट ने पलटा पासा, अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता

नाइजीरिया और ओमान ने भी भारत को LNG का निर्यात तेजी से बढ़ाया। नाइजीरिया ने तो अपनी शिपमेंट में 84 प्रतिशत की बढ़ोतरी की और दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। जुलाई के मुकाबले देखें तो कुल LNG आयात में 5.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। हालांकि, जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि भारत की गैस सप्लाई अभी भी खतरे में है। क्षेत्रीय तनावों के कारण रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही आधी हो गई है। अगर ये रुकावटें जारी रहती हैं, तो भारत के लिए जल्दी से कोई दूसरा विकल्प ढूंढना मुश्किल होगा।