प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी मदद, कहा- पेट्रोल-डीजल का संयम के साथ करें इस्तेमाल

तेलंगाना में 9,400 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने सोलर पावर के क्षेत्र में और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों को साफ ऊर्जा का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही, उन्होंने तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपये के कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क और राजमार्गों व रेलवे के अहम सुधार कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।