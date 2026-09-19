रूसी प्रतिबंधों पर भारत का दो टूक ऐलान: देश हित और सस्ती ऊर्जा हमारी प्राथमिकता
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भारत ने यह साफ कर दिया है कि विदेश नीति के मामलों में वह अपने फैसले खुद लेता है। प्रस्तावित रूसी प्रतिबंध बिल की चर्चाओं के बीच, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत जो भी फैसले लेता है, वे सिर्फ अपने लोगों के फायदे के लिए होते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव में आकर। यह बात इस ओर इशारा करती है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, भारत हमेशा मजबूत और स्थिर बना रहना चाहता है।
भारत सुरक्षा के लिए किफायती ऊर्जा को देता है प्राथमिकता
सिंह ने यह भी बताया कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से काम करता है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया भर से सबसे किफायती यानी सस्ती ऊर्जा को ही प्राथमिकता देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यही तरीका देश को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाए रखता है। भारत के लिए ये वो समझदारी भरे चुनाव हैं, जो उसके राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हैं।