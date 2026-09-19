भारत ने यह साफ कर दिया है कि विदेश नीति के मामलों में वह अपने फैसले खुद लेता है। प्रस्तावित रूसी प्रतिबंध बिल की चर्चाओं के बीच, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत जो भी फैसले लेता है, वे सिर्फ अपने लोगों के फायदे के लिए होते हैं, न कि किसी बाहरी दबाव में आकर। यह बात इस ओर इशारा करती है कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, भारत हमेशा मजबूत और स्थिर बना रहना चाहता है।