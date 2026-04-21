ईरान संकट की दस्तक: PMO का डीजल में इथेनॉल पर 'मास्टर प्लान', क्या बदलेगी भारत की ईंधन तस्वीर?

कर्नाटक ने मिश्रण को व्यवहार्य पाया, सीमित लाभ

कर्नाटक के परिवहन विभाग ने इस मिश्रण (डीजल में थोड़ा इथेनॉल और कुछ खास योजक मिलाकर) का परीक्षण किया। उन्होंने पाया कि तकनीकी तौर पर यह संभव है। हालांकि, यह समाधान भारत में अतिरिक्त इथेनॉल की आपूर्ति की समस्या को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएगा। इस योजना को पूरे देश में लागू करना सरकार के नीतिगत फैसलों और लागत के आकलन पर निर्भर करेगा। यदि यह राष्ट्रीय स्तर पर आगे नहीं बढ़ती है, तो कर्नाटक जैसे राज्य अपने स्तर पर इस पर काम कर सकते हैं।