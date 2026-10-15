पेपर लीक विवाद के बीच IAS सौरभ कटियार बने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव
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2016 बैच के IAS अधिकारी सौरभ कटियार को अगले आदेश तक महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
यह फैसला एक बड़े परीक्षा पेपर लीक घोटाले के बाद लिया गया है। इस घोटाले के कारण पिछले सचिव का तबादला कर दिया गया था और अध्यक्ष को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिया गया था।
पेपर लीक पर पुणे में उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन
कटियार ने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी संभाली है जब पुणे में उम्मीदवार पिछले 11 दिनों से पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जस्टिस दिलीप भोसले की अगुवाई में एक न्यायिक जांच शुरू की है।
सौरभ कटियार को भारत की पहली AI-आधारित स्किल जनगणना शुरू करने के लिए जाना जाता है। पेपर लीक के इस विवाद के बीच उन्हें MPSC सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।