पेपर लीक विवाद के बीच IAS सौरभ कटियार बने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के सचिव

कटियार ने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी संभाली है जब पुणे में उम्मीदवार पिछले 11 दिनों से पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जस्टिस दिलीप भोसले की अगुवाई में एक न्यायिक जांच शुरू की है।

सौरभ कटियार को भारत की पहली AI-आधारित स्किल जनगणना शुरू करने के लिए जाना जाता है। पेपर लीक के इस विवाद के बीच उन्हें MPSC सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।